DIPUTADA NACIONAL SALTEÑA RECORDÓ UNA ANÉCDOTA CON MENEM: “ME REVOLVIÓ EL ESTÓMAGO”

Luego de la muerte de Carlos Menem, las redes sociales se inundaron de condolencias, sobre todo de referentes del arco político. Sin embargo, la diputada nacional salteña, Alcira Figueroa, recordó una anécdota con el exmandatario y dijo: “Me revolvió el estómago”.

La diputada nacional por Salta, Alcira Figueroa, recordó el momento en el que conoció a Carlos Menem, quien falleció hoy en Buenos Aires, donde permanecía internado en delicado estado de salud. La legisladora contó desde Cachi – lugar en el que conoció al riojano – cómo fue su encuentro con el expresidente.

LA HISTORIA:

Nada es casual. Hoy estoy en Cachi y murió Menem. Aquí lo conocí cuando vine a pedirle con una carpeta en mano por nuestros despidos. Era un inmenso almuerzo donde una jovencita danzaba árabe con un billete en su corpiño y lo invitaba a bailar en pleno frío en medio de los Valles Calchaquíes, esa escena me revolvió el estómago pero yo debía acercarme para dejar en mano ese pedido. Su porte y sus ojos me recordaron a Hernán Cortez. Después de allí, el peronismo fue cooptado por oligarcas, terratenientes, y nosotros en su gran mayoría fuimos despojados año tras año, solo nos quedaron las fotos y los cuadros de Evita y Perón, y el sabor amargo de la traición. Hoy volví y el destino de nuestros paisanos no ha cambiado tanto, a pesar de algunos años de esperanza que nos regalaron Néstor y Cristina. No pierdo la ilusión de que vamos a recuperar algún día ese peronismo y la dignidad de pueblos libres que nos merecemos.