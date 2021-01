DIPUTADA SALTEÑA AFIRMA QUE VIRALIZARON SU DOMICILIO Y RECIBIÓ AMENAZAS POR SER PROVIDA

A través de las redes sociales, la diputada provincial, Cristina Fiore, denunció que viralizaron su domicilio y recibió amenazas por ser “provida” y estar en contra del aborto legal. “No les tengo miedo, pero no podemos tolerar actos cobardes”, dijo la legisladora salteña.

No les tengo miedo! pero no podemos tolerar estos actos cobardes que solo buscan callar las voces de quienes defendemos a los que no tienen voz!💙#ArgentinaSinAborto — CristinaFioreV (@CristinaFioreV) January 4, 2021

En su cuenta de Twitter, Cristina Fiore explicó que atraviesa una situación complicada, porque alguien habría viralizado su domicilio particular y aparentemente recibió amenazas por estar en contra de la legalización del aborto.

