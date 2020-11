DIPUTADO SALTEÑO PIDE “LA VUELTA INMEDITA DE LAS CLASES PRESENCIALES”

En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Gobierno nacional suspendió las clases en todo el país y el Ciclo Lectivo se llevó delante de forma virtual, aunque en algunos casos fue más exitoso que en otros. Pese a que el año ya termina, el diputado provincial, Baltasar Lara Gros, pide “la vuelta inmediata de las clases presenciales” en todo el territorio salteño.

“Se acerca fin de año y vemos que en los distintos estamentos se habla mucho de ‘si hay fiestas de fin de año o apertura de horario de bares’, corsos, pero, realmente estamos olvidándonos de algo muy importante que se complicó durante todo el año por el tema de la pandemia, que son la educación y las clases presenciales”, dijo Baltasar Lara Gros por Canal 9 Multivisión.

Además, Lara Gros confirmó que el pedido para la vuelta a clases presenciales lo hará en la Cámara Diputados y será dirigido directamente al Ministerio de Educación, para que haga el llamado inmediato a las clases “en municipios en los que las condiciones epidemiológicas lo permitan“.

En este sentido, Lara Gros indicó que los docentes, los padres y los alumnos “han hecho un gran esfuerzo para que sus hijos y sus hijas pueda aprender”. Pero consideró que el cien por ciento de las personas concuerda en que no es lo mismo, “porque las clases presenciales son otra cosa”.

Al respecto, Baltasar Lara Gros dijo que, en algunos municipios, “las condiciones epidemiológicas están dadas para que las clases vuelvan, por lo menos en forma paulatina, con protocolo, en un determinado horario o, por lo menos algunos años”. En la misma línea, Lara Gros siguió: “Yo sé que no es como abrir un comercio, que se hace de forma inmediata y tiene consecuencias inmediatas, esto no va a tener consecuencias inmediatas, pero tendrá consecuencias a futuro, si no le damos los conocimientos que corresponden a los jóvenes que necesitan una educación de calidad”.