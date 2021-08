DOCENTES AUTOCONVOCADOS: NUEVOS PEDIDOS: TARJETA ALIMENTAR Y PLANES SOCIALES

Ayer se llevó a cabo la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados Bimodal en la PLAZA 9 DE JULIO. Se hizo también a través de Zoom con algunos llamativos pedidos como la exigencia del beneficio de tarjetas Alimentar y plan Potenciar para los docentes que recién se inician y una suba sin cuotas para todos.

Una de las delegadas solicitó «un 50% como base debido a la inflación y porque el dólar sube constantemente». Los docentes llevan tres semanas con paros y protestas, afectando no solo la educación de los niños de Salta sino a la comunidad en general.

Otra docente exigió que «el 45% de aumentos no sea en cuotas sino ya mismo, teniendo en cuenta que un docente con máxima antigüedad llegaría como mucho a los $120 mil».

El jueves el Ministerio de Educación de la Nación y los gremios cerraron la paritaria nacional docente. Se contempló un aumento salarial del 45,5% por ciento, con lo que el salario mínimo docente alcanzará los 38.000 pesos a partir de octubre, 39.000 desde noviembre y 40.000 en diciembre.

Funcionarios provinciales anticiparon que se volverán a reunir con los gremios una vez que se defina la paritaria nacional. Habían garantizado que los salarios no iban a perder con la inflación. La ronda será con los gremios y no con los autoconvocados, ya que no tienen una representación legítima.

En el Zoom de los Autoconvocados también cuestionaron a las autoridades provinciales y al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) y al cuerpo de delegados de la plaza que no permiten el ingreso de otros delegados de otros departamentos».

«Repudiamos la paritaria nacional por insuficiente porque con esta paritaria, un maestro que recién se inicia cobra un salario paupérrimo de 38 mil pesos», se quejaron.

«Si el Gobierno provincial no da un buen salario, exijamos al Gobierno nacional una Tarjeta Alimentar (de $12 mil) y 2 trabajos potenciar (de $13 mil cada uno) porque no podemos estar por debajo de la línea de la pobreza», dijo una de las oradoras.