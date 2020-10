DOLLI IRIGOYEN RETÓ AL POLACO EN “MASTERCHEF CELEBRITY” POR SU ACTITUD EN LA COCINA: “UN COCINERO NUNCA…”

Dolli Irigoyen fue una de las invitadas de la edición de anoche de “Masterchef Celebrity”.

La invitada presentó sus recetas y los participantes debieron copiar sus paso a paso. Luego, el jurado, Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, se encargaron de evaluar el resultado.

En plena entrega de su plato por parte de Roberto Moldavsky, Irigoyen se enojó con El Polaco, quien estaba esperando y sentado en una de las mesas.

“Bajate de la mesada, porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesada en la que cocina”, le dijo Irigoyen al Polaco.

“Pero no me sumo a la mesada donde estaba cocinando. Me subo al costado. No usé esa parte”, se excusó el Polaco.