DONALD TRUMP Y LA PRIMERA DAMA DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRAJERON COVID-19

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama de ese país contrajeron coronavirus. La noticia fue confirmada por el mandatario vía redes sociales.

“Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!”. Con esas palabras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que contrajo la enfermedad y enfatizó en que junto a Melania se recuperarán.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020