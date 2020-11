DRA. MARÍA PÍA SARAVIA, JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

María Pía Saravia es la secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, pero poco hace para defender a usuarios y consumidores salteños ante los atropellos de Gasnor. La empresa tiene sus puertas cerradas desde hace más de seis meses y hay personas que denuncian serias irregularidades, por ejemplo, facturas que deben pagar dos veces y montos irrisorios para abonar, pese al decreto presidencial que lo prohíbe.

Gasnor hace lo que quiere con los salteños, quienes se acercan al lugar a tocar la puerta para que alguien los atienda y solamente encuentran carteles con números de WhatsApp y páginas web, pese a que muchos salteños tienen problemas de conectividad y algunos ni siquiera tienen la posibilidad de contratar un servicio de internet. Pero Defensa del Consumidor mira para otro lado.

Dra. María Pía Saravia no hace nada para que esto deje de ocurrir y se queda de brazos cruzados. La funcionaria se apoya en la inacción del Enargas, pero defender a los usuarios le corresponde a ella, porque precisamente es la secretaria de “Defensa del Consumidor”, aunque el lugar parece acéfalo, por lo menos ante el monopólico Gasnor.

El área tiene la potestad de “hacer valer el derecho de los consumidores”, pero María Pía Saravia no se enteró que puede hacerlo, como el área lo hizo en alguna oportunidad con cadenas de supermercados o con compañías multinacionales de telefonía celular, a quienes infraccionó por no respetar cuestiones básica s que tienen que ver con brindar un servicio de calidad para la gente. Si Saravia no intima o no lleva a Gasnor a una mediación, no lo va a hacer nadie y la empresa seguirá atropellando a los salteños, quienes piden a gritos ayuda ante un organismo que permanece inerte frente a la necesidad de la gente.

De nada sirve sentirse un justiciero infraccionando a pequeños negocios, sino que se debe medir con la misma vara a todos, pero parece que Gasnor tiene coronita, o por lo menos nadie hace nada para que tengan un mínimo de consideración con personas que pagan por un servicio deficiente y la empresa llena sus arcas sin siquiera tener el mínimo decoro de abrir sus puertas para recibir reclamos o responder preguntas.

Ante Gasnor, María Pía Saravia se quedó sin gas y quiere justificar lo injustificable. ¿Quién cuida a los usuarios salteños?