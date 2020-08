DRÁSTICA DECISIÓN DE LOLA LATORRE EN MEDIO DE SU BOOM EN EL “CANTANDO 2020”

Lola Latorre, hija de Diego y Yanina, es una de las figuras del certamen “Cantando 2020”. La instagramer y modelo se sumó el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

En medio de la vorágine del programa de Laflia, la joven tomó una drástica decisión.

A través de dos posteos en Twitter, Lolita confirmó que dejará de usar esa red social porque recibe muchas agresiones.

“Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, contó.

Y agregó: “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero”.

“Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer”, finalizó.