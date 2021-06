EL 911 RECIBIÓ 520 LLAMADAS POR EL VIENTO ZONDA

Federico RovalettI, Coordinador del 911 informó que ayer se registraron 520 llamadas en un lapso de 15 horas, a causa de los fuertes vientos. Los picos se dieron entre las 18 a 20 horas.

El trabajo fue arduo sobre todo desde las 16 hasta las 7 am de hoy, según lo informado.

“La gran mayoría se dieron en Capital y en Rosario de Lerma. Mientras tanto, La silleta, Campo Quijano y Cerrillos fueron en menor proporción” expresó.

Rovaletti destacó que se trabajó en conjunto con municipalidades, policía, bomberos y defensa civil, además de los bomberos voluntarios que también colaboraron con la problemática.

En cuanto a heridos no se registraron.

Según el detalle brindado, el 70% de las llamadas fue por inconvenientes eléctricos, por postes a punto de caer o caídos y por cortocircuitos, el 15% por voladura de techos y otro 15% por árboles y ramas caídas, en menor medida y dentro de ese porcentaje por carteles. También se registraron incendios de pastizales que no causaron grandes inconvenientes.

Rovaletti comentó que más allá del fenómeno de ayer, las causas que provocan los mayores llamados al sistema de emergencias 911 es la conflictividad social, que está en el top, sobre todo por hechos de violencia social e intrafamiliar, le siguen los ruidos molestos que se originan por falta de responsabilidad civil o falta de respeto al vecino, desórdenes en la vía pública y en este tiempo de pandemia hubo picos por llamadas por fiestas clandestinas.