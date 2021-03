EL ABOGADO DE MATÍAS MORLA APUNTÓ CONTRA CLAUDIA VILLAFAÑE

“Hay peleas familiares. Diego Maradona tenía denunciadas a las hijas. Les mandaba audios terribles”, dijo este martes Mauricio D’Alessandro, el representante legal de Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado del astro, y advirtió que tiene en su poder 640 audios que no salieron a la luz. En dicho material sostiene que “está la historia de Maradona”.

También se refirió a la pelea mediática y al conflicto legal que Claudia Villafañe mantenía con su ex marido y padre de sus hijas, Dalma y Gianinna. “(Diego) estaba peleado en serio con Claudia”, afirmó el abogado de Morla en Nosotros a la mañana, por la pantalla de El Trece. “Ella dice que tenía buena relación”, le aclaró la panelista Karina Iavícoli. “(Claudia) dice que estaba secuestrado y que tenía una relación bárbara”, retrucó D’Alessandro, y dejó entrever que las declaraciones de la empresaria son contradictorias.

Por su parte, indicó que el 20 de noviembre –cinco días antes de la muerte del ídolo– Claudia había impuesto una medida judicial contra su ex marido. “Le llegó una notificación con la medida cautelar de restricción para que Maradona no le hablara. Maradona se murió con una orden perimetral puesta por Claudia. Para que no le hablara, que no se la mencionara, que no se acercara a 300 metros”, detalló el representante legal de Matías Morla.