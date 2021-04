EL ABOGADO MATÍAS MORLA ASEGURÓ QUE MARADONA “MURIÓ SOLO”

Finalmente, Matías Morla rompió el silencio a casi cuatro meses y medio de la muerte de Diego Armando Maradona. El polémico abogado concedió un reportaje en el primer programa de “TV Nostra”, el nuevo ciclo de Jorge Rial.

“Cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el Diablo no es tan malo”, arrancó Matías Morla en el primer reportaje que concedió tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Entre Jorge Rial y el entrevistado, presidía la escena un retrato del ídolo junto a su representante y amigo.

“Soy el malo para un sector de los herederos, no para la justicia”, continuó Morla quien recalcó que “cuando se me muere Diego se me muere la mitad de mí…”

* “A Maradona lo abandonaron, eso está claro. Se murió solo. Salvo las hermanas, con las que hablaba todos los días y Verónica Ojeda, que iba a verlo con con Dieguito Fernando, su hijo.”.

* “DIego estaba indignado con Dalma porque le habían puesto Roma a su hija, él que es Nápoles”.

* “Diego dijo: La marca Maradona cuida de mis hermanas, la imagen cuida de los herederos”.

* “Maradona firmó esto en 2015 o 2016 en la corte de Dubai”.

*“Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más para cumplir el último deseo de Diego: ver a todos sus hijos juntos”.