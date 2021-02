EL APOYO DE NICOLE NEUMANN A PAMPITA POR LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ TRAS CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS

Carolina “Pampita” Ardohain hizo un fuerte descargo el pasado viernes luego de recibir críticas por su contagio de Covid-19 en su regreso a la Argentina.

“Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!”, escribió la modelo en una storie que luego decidió borrar.

“Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso”, agregó.

“Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”, cerró Pampita muy enojada.

Lo cierto es que Nicole Neumann salió a bancarla por las críticas que recibió en su regreso de las vacaciones en México y el cuestionamiento por no cumplir los siete días de aislamiento.

“Tenés razón. Me pasó igual y me bancaste. Hoy te banco a vos. Cualquier duda, info, lo que necesiten (creo estamos en el mismo barrio) acá estoy. @pampitaoficial que se mejoren”, fue el mensaje de la rubia hacia su colega.