EL BARCELONA DE MESSI, ELIMINADO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

No hubo milagro para Messi y compañía. Si bien el Barcelona jugó un gran partido y Leo en particular, terminaron empatando 1 a 1 en Francia ante el PSG, por lo que no hubo remontada y los franceses avanzaron a cuartos de final tras el 4 a 1 en la ida en Camp Nou.

Tras un gran comienzo del equipo Culé, con varias chances desperdiciadas (sobre todo por Dembele), el PSG sacó ventaja a través de un penal de Kylian Mbappé a los 30 minutos del primer tiempo. El penal fue de Lenglet sobre Mauro Icardi, falta que se cobró después de ser advertida por el VAR (claro pisotón del francés al argentino).

Pero 7 minutos más tarde, un impresionante zapatazo de Messi, que se coló del ángulo, le dio el empate y esperanzas al Barcelona, que sobre el cierre del primer tiempo tuvo un chance clara de irse al descanso en ventaja. Kurzawa le cometió penal a Griezmman y de la pena máxima se encargó el rosarino, que pateó fuerte al medio pero el arquero Keylor Navas adivinó y le atajó el penal.

En el complemento el Barcelona dispuso de un par de situaciones, pero volvió a chocar con la seguirdad de Navas y compañía. Fue final, no hubo milagro y el PSG se clasifica a cuartos de final con un 5 a 2 en el global. De esta manera, la Champions 2021 se queda sin Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el otro partido de la jornada, el Liverpool cumplió con el trámite y le ganó 2 a 0 al RB Leipzig de local, para un 4 a 0 contundente en el global. Los goles del equipo de Klopp fueron obra de Mohamed Salah (70′) y Sadio Mané (74′).