El beso de Icardi a Wanda Nara en la entrevista con Susana Giménez

Con la Torre Eiffel de fondo, Wanda y Susana mantuvieron una conversación íntima. “La más buscada, la nota del año, todo el mundo quiere hablar con ella”, así la presentó la diva de la televisión a la empresaria. Se saludaron con un abrazo, con felicidad. “Yo quería hablar con vos, en persona”, le dijo Susana tras darle la bienvenida.

“Esto me sirvió para hacer un reset en mi relación y saber que la persona que tengo al lado sigue confiando en mí: me contó cosas que otro… es muy difícil, eh. Yo si hubiese estado en el lugar de él, no sé si hubiera contado todo”, dijo Wanda, “La mayoría de las cosas me las enteré por él. Lo que yo vi, fue una cosa. Y después él me contó todo con detalles como había sucedido. Y no me mintió. Entonces, en eso se basa mi relación, en volver a confiar en él”.

“¿Podemos que entre Mauro? Vení con nosotras un ratito”, pidió la diva y apareció Mauro Icardi en el set. “Hola Mauro, ¡qué quilombo que armaste!”, le dijo Susana al oído del delantero del Paris Saint Germain en cuanto se fundieron en un afectuoso beso y abrazo. Pero después le regaló un elogio: “¡Qué tesoro!”.

En un momento de la entrevista, Wanda contó que el día que se enteró de que su esposo se mensajeaba con la China Suarez, estaban en un campo. «Le encontré capturas de un chat con una mujer famosa”, explicó.