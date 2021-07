EL CAMPO PROTESTÓ CONTRA EL GOBIERNO Y LO CALIFICÓ DE MENTIROSO

LA MESA DE ENLACE CALIFICÓ AL GOBIERNO DE MENTIROSO

Los dirigentes de la Mesa de Enlace participaron hoy de la protesta que el sector del campo realizó contra el gobierno nacional cerca de San Nicolás. En la protesta hablaron los titulares de los presidentes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria quienes criticaron duramente al gobierno calificándolo de mentiroso y pidieron que dialogue y no destruya al país.

En el acto que se realizó en el lugar hablaron los principales referentes de las entidades agrarias. En primer término, el titular en ejercicio de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que el cierre de las exportaciones de carne vacuna “es inexplicable y perdemos todos”. Además, cuestionó la nueva ley de biocombustibles y la estatización de la Hidrovía; al respecto, pidió que la licitación se haga “con gente que sepa”. “Que el campo se una, el comercio, la industria y los consignatarios”, indicó.

Carlos Achetoni de FAA sostuvo: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos”.

Nicolás Pino de la Rural afirmó que “será difícil la relación si no nos llaman a dialogar. Presidente, ayude a construir y no a destruir”. “No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades”, remató.

Aunque se había remarcado que el acto que realizan productores y trabajadores autoconvocados del campo en San Nicolás sería multisectorial y no impulsado por partidos políticos, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apareció en escena con poncho y a caballo. “Vengo como una persona común, no como dirigente política”, aclaró la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Se perdieron 3 millones de cabezas de ganado y los mercados a los que les vendía Argentina tuvieron que buscar otras opciones. Es una mala imagen argentina para el mundo”, señaló ante los medios que cubren la convocatoria.