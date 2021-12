El Círculo Médico de Salta en estado de alerta por la falta de pagos del IPS

El Círculo Médico de Salta se decretó en estado de alerta ante las interrupciones en los pagos de la obra social provincial IPS correspondientes a prácticas ya realizadas y a actualizaciones de honorarios médicos. La deuda alcanza los $230 millones, confirmó el secretario de la institución, Juan Pablo Zorrilla, a Multivisión Federal.

«A pesar de las negociaciones, el incumplimiento y la falta de pago por parte de la obra social provincial es millonario, y no tenemos ningún tipo de novedades ni adelanto de cómo será pagado. Nos vimos obligados a tomar la decisión de este estado de conflicto y si no recibimos una solución tomaremos medidas más drásticas», anticipó el médico.

Zorrilla aclaró que la prioridad es no dejar desamparados a los 300.000 afiliados pero necesitan una respuesta porque se vencen los plazos para pagar deudas. «Se envió carta documento y pedidos de reuniones. Si esto no tiene un fin de pagar la deuda en su totalidad se puede afectar el servicio a los pacientes. Esto sería quitarte el crédito a la obra social, es decir que los afiliados no serán atendidos», aclaró el especialista, quien además aclaró que por ahora las prestaciones continúan con normalidad.

La deuda del IPS con el Círculo Médico viene desde hace un años. «La salud es un tema prioritario. Nosotros recibimos felicitaciones pero esto se tiene que llevar a los hechos, porque esta deuda tiene que ser pagada», finalizó Zorrilla.