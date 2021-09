EL CONSEJO QUE PAMPITA LE DIO A SABRINA GARCIARENA EN TORNO A LA MATERNIDAD

Con 38 años, Sabrina Garciarena suele mostrarse muy activa en las redes sociales y, en buena parte de su contenido, los protagonistas son sus hijos León (7), Beltrán (4) y Mía (de un año), frutos de su relación con el periodista Germán Paoloski.

“Fue todo una experiencia. Me puse en el rol de maestra y trataba de que salgan al jardín, que hagan deporte, fue encontrarte con la emocionalidad de los chicos que no están acostumbrados a estar tanto tiempo en casa. Me dediqué ciento por ciento a ellos, dije: ‘Bueno, estoy sin laburo, esto lo tengo que capitalizar’. Pero por momentos desbordas, no es siempre fácil”, contó en una entrevista con Teleshow acerca de cómo fue su vivencia de maternar durante la pandemia.

“Yo soy una madre que lee mucho y que maneja mucho la intuición: cada hijo necesita algo diferente”, se definió en entrevista con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez). “Yo hago colecho con todos y lo seguimos haciendo. Germán duerme con los dos varones y yo duermo con Mía”, reveló la actriz. Asimismo, contó que en el hogar se rigen por “una rutina muy relojito: a las 8 estamos comiendo, 8 y media tienen que estar durmiendo… porque ellos necesitan eso, descansar bien”.