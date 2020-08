EL CORONAVIRUS NO SE DETIENE EN SALTA: HUBO 96 CASOS EN UN SOLO DÍA

View this post on Instagram

❗Se notifica 96 casos nuevos. Se confirman 49 casos sospechosos. Del total de casos, 62 son contactos estrechos; el resto en investigación Hoy se activaron 77 protocolos con 73 muestras en estudio. Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 605 ya se encuentran recuperadas. Hasta la fecha son 23 las personas fallecidas. 21 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 15 con Asistencia Respiratoria Mecánica. #salta #coronavirus