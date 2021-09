EL DESGARRADOR POSTEO DE RICKY SARKANY, A SEIS MESES DE LA MUERTE DE SU HIJA SOFÍA: “CADA DÍA TE EXTRAÑAMOS MÁS”

Pasaron seis meses de la partida de Sofía Sarkany, la joven diseñadora que murió el 29 de marzo a los 31 años, a causa de un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018. A penas una semana antes se había convertido en madre del pequeño Félix a través del método de subrogación de vientre, junto a su pareja, Tomás Allende. En las últimas horas Ricky Sarkany recordó a su hija y compartió su dolor tras convivir con su ausencia durante medio año: el reconocido diseñador de zapatos recopiló varios momentos en un emotivo video que conmovió a sus seguidores de Instagram.

En un clip en blanco y negro que resume la carrera artística de su hija, Ricky su sumó la voz en off de Sofía con algunas declaraciones que representan la pasión que sentía por el diseño: “El arte es una actitud, y es actitud pura; mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso. Esta frase de Nelson Mandela que me encanta dice: ‘No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’”.

“Y creo que de eso se trata, de reinventarnos, de reilusionarnos, de seguir siempre capacitándonos, creando, conociendo, porque ahí es de donde viene la verdadera gratificación y donde se genera la verdadera energía vital. Creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella nuestra mayor obra de arte”, se escucha decir a Sofía en el conmovedor video. “Seis meses, cada día te extrañamos más, Popi”, expresó el diseñador en el epígrafe de la publicación, junto a emojis de corazones.