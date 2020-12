EL DOCTOR, FRANCISCO AGUILAR, SE APARTA DEL COE

El doctor Francisco Aguilar, adelantó en Multivisión el día Jueves que daría un paso al costado de la presidencia del COE provincial, dando a entender que sería para abocarse más al hospital San Bernardo, donde se desempeña como cirujano.

Aguilar asumió en el Comité a mediados de septiembre, cuando empezó a dispararse la curva de contagios por el virus. Su trabajo fue “ad honorem” y en el Gobierno destacan el compromiso que le puso a tiempos difíciles. Aguilar además se desempeña como cirujano en el hospital San Bernardo. Aseguran que regresará ante un brote del virus.

En una de sus últimas declaraciones Aguilar especificó que se logró, gracias al gran trabajo del equipo de salud, bajar la tasa de contagios y de mortalidad que provocó el virus durante los últimos meses en Salta. “Costó mucho, fueron cuatro meses de trabajo muy intenso realizado por todo el equipo de Salud Pública de la Provincia, por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno de los salteños para mantener estos índices”. agregó.

Sobre la cercanía de las fiestas de fin de año, destacó que hay un relajamiento por parte de la sociedad en general, lo cual preocupa a las autoridades porque la pandemia no se fue. Indicó que se siguen registrando diariamente casos en la provincia como en las localidades de Cafayate, Angastaco y Capital. “Vemos cómo están los países limítrofes y esas situaciones nos preocupa mucho: Chile está con casos sostenidos, no baja la curva; Uruguay está con un ascenso sostenido, al igual que Brasil, Bolivia y Paraguay. En Argentina, como lo informó el Ministro de Salud de Nación, preocupa la situación actual porque dejaron de descender los casos y se están manteniendo bajos, pero todos los días se registran nuevos, es decir, el virus sigue circulando y si nosotros no nos cuidamos y seguimos las medidas que conocemos, vamos a tener un segundo brote en cualquier momento”, dijo esta semana.

El alejamiento de Aguilar se da en momentos en que la cifra diaria de contagios se mantiene estable y en las últimas semanas las autoridades sanitarias destacaron que se vive en la provincia una relativa situación de tranquilidad epidemiológica. Con respecto a las disponibilidad de camas, el médico explicó que se destinaron muchas a patologías que estuvieron relegadas en el período de aislamiento y otras que han aparecido nuevamente, como los accidentes en la vía pública que aumentaron considerablemente.