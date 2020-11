EL DOLOR DE TINELLI, RIAL Y EL “NEGRO” ORO POR LA MUERTE DEL EMPRESARIO, JORGE BRITO

Los conductores se manifestaron a través de sus redes sociales, luego de que se diera a conocer la noticia del accidente que le costó la vida al banquero más importante de la Argentina.

La noticia se conoció en horas de la tarde del viernes. Jorge Brito, el banquero más importante de la Argentina, falleció luego de sufrir un accidente con su helicóptero en la provincia de Salta. El empresario, de 68 años, venía de almorzar con el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz. Y, según le confirmó un testigo, el siniestro fatal habría ocurrido luego de que la aeronave impactara contra el cable de una tirolesa.

Ante esta lamentable situación, muchas personalidades del mundo de los negocios y la política manifestaron su conmoción a través de las redes sociales. Como también lo hicieron figuras ligadas a los medios de comunicación, quienes habían tenido relación con quien fuera el mayor accionista del Banco Macro por motivos laborales o personales.

“¡Qué dura noticia! Todo mi cariño y afecto para @JorgeBrito y toda su familia. Los acompaño en este difícil momento”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter, al momento que compartía el alerta con el que se había dado a conocer la información. Y arrobó a uno de los hijos del empresario, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de River Plate, y con quien el conductor tiene trato cotidiano por su cargo en la presidencia de la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina.

Por su parte, Jorge Rial también manifestó su pesar con un tuit. “Qué noticia espantosa. Un abrazo a la familia de Jorge Brito”, escribió el creador de Intrusos, por América, a poco de confirmarse el fallecimiento del banquero.

Pero, sin dudas, el más dolido por la muerte del empresario fue Oscar González Oro. El Negro apeló a su cuenta de Instagram para compartir un posteo en el que dejó en claro quién era, para él, Jorge Brito. “No murió el banquero… Murió un amigo increíble. Murió un padre y un abuelo siempre presente y pendiente de los demás. Murió mi amigo de consulta permanente”, comenzó diciendo el conductor de Tarde pero Temprano, por Radio Rivadavia.

Y luego continúo con su mensaje de condolencias: “Escribo esto y lloro de dolor. Todavía sin poder creerlo. Te voy a extrañar lo que me quede de vida. Me quedé solo y sin la única persona que me retaba cuando me equivocaba. Jorge Horacio Brito, te quiero mucho. Gracias por tu amistad…”.

Por otra parte, también se expresó en las redes la periodista Nancy Pazos. “Podrán decir lo que quieran pero el Jorge Brito que yo conocí fue ante todo un gran papá. Fuerza Marcela. QEPD”, escribió mencionando a la esposa del empresario. Y Martín Liberman, haciendo referencia también al dirigente de River, posteó: “¡Qué triste noticia! Cuánto lo lamento @JorgeBrito. QEPD tu padre. Mucha fuerza a toda la familia”.

Flavia Palmiero, por su parte, se dirigió a los parientes del empresario. “Mis sentidas condolencias a toda la familia #Brito #BancoMacro, y en especial a su grupo de gente de trabajo #QEPD #JorgeBrito”, escribió la conductora. Y Floppy Tesouro también saludó al núcleo íntimo del banquero.

Cabe señalar que Milagros, otra de las hijas del empresario, es la madre de los hijos de Roberto García Moritán, actual esposo de Carolina Pampita Ardohain, con quien tanto el financista como la modelo tienen una excelente relación.