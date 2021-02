EL GOBIERNO ANALIZA POSTERGAR LAS PASO

La Casa Rosada quiere ganar tiempo para que la economía muestre signos de recuperación. En Juntos por el Cambio dicen que “no es bueno cambiar las reglas de juego”.

Se acortan los tiempos de cara a la fecha prevista para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de postergarlas, en plena pandemia.

Si bien Alberto Fernández habilitó que se discuta en el Congreso un proyecto que propone la suspensión de la jornada electoral, el objetivo de la Casa Rosada sería ganar tiempo conforme avanza la recuperación económica. La idea no es bien vista por la oposición, que ya advirtió que “no es bueno” que se modifiquen “las reglas del juego”.

Hay varios puntos que llevaron a la administración de Alberto Fernández a prácticamente descartar la opción original. Por un lado, la falta de consenso al respecto en las filas del Frente de Todos. Por otra parte, no contarían con los votos necesarios para modificar la ley porque la oposición ya avisó que está en contra de ese plan y el Gobierno tampoco tiene el poder para impedir que haya PASO en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En este contexto el Gobierno apunta a concretar, al menos, una postergación de las elecciones. De esta forma se ganaría el mayor tiempo posible para lograr que la economía muestre algo de recuperación antes del segundo domingo de agosto. Con la cuestión en la mira, en la semana tuvo lugar una reunión de la que participaron el titular de Diputados Sergio Massa; el jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y evaluaron vías de acción considerando también el estado de la campaña de vacunación.

Por eso, el argumento de la postergación ganó peso en las conversaciones del oficialismo sobre todo al quedar en evidencia que los números de dosis aplicadas estaban quedando atrás de los objetivos planteados inicialmente para esta fecha. La situación sanitaria, que implicaría que la mayor parte de la población se movilice durante la jornada sin haber recibido inmunización, y el destino de fondos millonarios en medio de la crisis económica serían los argumentos más fuertes para insistir con esta postura.

Además, un grupo importante de mandatarios provinciales insiste desde hace tiempo con suspender las PASO este año. Pero los gobernadores de los distritos más populosos, como el caso de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, no están de acuerdo.

La postura de la oposición

La idea de modificar el calendario no fue bien recibida por los principales opositores. La titular del PRO Patricia Bullrich fue tajante. Consideró que “no es bueno” que en un mismo año electoral se “cambien las reglas del juego”.

La exministra de Seguridad presentó el viernes su libro Guerra sin cuartel en Villa Carlos Paz y, al dialogar con los medios locales, recordó que en el Congreso hay un proyecto para suspender las PASO. Sin embargo, desconoce iniciativas para derogarlas o modificar la fecha por parte del Gobierno nacional. “Primero queremos saber qué quiere hacer el gobierno Nacional, porque estaríamos prejuzgando sobre algo que desconocemos”, sostuvo. “Por principio nos parece que no es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego, porque el proceso electoral, desde la perspectiva jurídica ya comenzó”, sostuvo.

Sobre una posible candidatura a legisladora nacional y la de Mauricio Macri, Bullrich expresó que el exmandatario “ya dijo” que no quería presentarse. “Le parece que habiendo sido presidente, ser candidato a diputado no es algo que lo sienta como su rol, como su lugar”, detalló. Además, sostuvo que en su caso no es un tema de debate por ahora dentro de la coalición. “No es una decisión solo mía, sino de todos. De lo que decida Juntos por el Cambio”, dijo.