EL GOBIERNO FIRMÓ UN CONTRATO CON SINOPHARM POR 24 MILLONES DE DOSIS

La ministra de Salud Carla Vizzotti anticipó, en una conferencia de prensa durante la recorrida que hizo en la planta de Andreani en donde recibieron más de un millón de vacunas de AstraZeneca, que las vacunas de Sinopharm empezarán a llegar en julio. También dijo que partirán vuelos de Aerolíneas Argentinas a Rusia a buscar dosis del componente 1 y 2 de la Sputnik V.

“Estamos con las confirmaciones de los vuelos de este fin de semana para que a partir del lunes podamos recibir y con la expectativa del fondo ruso y después de dos reuniones virtuales que tuvimos con Nicolini de acelerar el ingreso del componente 1 y 2 para seguir completando los esquemas de todas las vacunas”, completó.

“Cuando sepamos la cantidad de dosis que lleguen lo vamos a informar. Lo que sabemos es que están en la etapa final del control de calidad. Estamos esperando un número relevante de dosis como para poder bajar esa tensión que están con este periodo de los tres meses de intervalo recomendado. Hay que explicar una vez más que si se prolonga una o dos semanas esta situación, que no es la ideal, no se pierde la inmunidad o cuando reciben la vacuna no es que no se genera el beneficio de la segunda dosis. Tenemos la expectativa de que llegue un número importante”, expresó.