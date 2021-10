EL HIJO DE ARACELI GONZÁLEZ Y ADRIÁN SUAR CONTÓ QUE FUE ABUSADO

Toto Kirzner participó anoche del programa televisivo PH: podemos hablar, que conduce Andy Kustnezoff y allí, en un desgarrador y conmovedor relato reveló que fue abusado sexualmente dos veces por un hombre cuando tenía apenas 7 años. El hijo de Adrián Suar y Araceli González contó que después de muchas charlas con su familia y sus amigos pudo aceptar lo que le pasó y aprendió a convivir con su historia.

Toto relató que los abusos ocurrieron hace muchos años. “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto”, detalló.

“Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No se por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó a corazón abierto. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Este hombre era alguien que trabajaba en el barrio. “Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quien decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.

La primera en enterarse fue Araceli. “Salió repentinamente. Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabi y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice, ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”.

“Me acuerdo cuando hace un par de años atrás le cuento a mi familia y a mis amigos más cercanos de la infancia. Mis viejos ahí se unieron para decir: ‘¿Qué hacemos con esta situación?’”, explicó sobre el momento en que decidió decirle la verdad a sus padres.