EL INTENDENTE DE CHICOANA AFIRMA QUE LA DENUNCIA QUE LE HICIERON ES POLÍTICA

El concejal de Chicoana, Francisco Velásquez, denunció que el intendente, Esteban Ivetich, intentó sobornarlo para que el Concejo Deliberante no pida informes al Ejecutivo y para que legislen ordenanzas a favor del Municipio. Sin embargo, Ivetich recogió el guante y afirma que esta denuncia es política.

Por Canal 9 Multivisión, Esteban Ivetich se refirió a la denuncia que le hizo un edil de Chicoana, en la que el concejal afirma que el jefe comunal intentó sobornarlo con $1.500.00 pesos, para que el Concejo Deliberante no pida informes y para que se legislen ordenanzas en favor del Ejecutivo municipal. El intendente de Chicoana, por su parte, se defendió de las acusaciones y señaló que la denuncia le cayó por sorpresa.

“Es la oportunidad para que la política empiece a manejarse con la verdad”

Ivetich consideró que lo que hizo el concejal Velásquez es gravísimo y que la denuncia lo sorprendió. “Vamos a ir a fondo porque esto no es política, no se habla de una obra o de partidas para algunos sectores, es una cuestión personal y muy seria, dejo esto en manos de la Justicia, que tiene que resolver con las pruebas de los hechos”, indicó Esteban Ivetich.

En este sentido, el jefe comunal remarcó que el edil dice que le ofreció dinero para que aprueben ordenanzas y para que no hagan pedidos de informe. “No tiene dimensión de los que está diciendo. Tiene la obligación de dar explicaciones, no entiendo la actitud del concejal Velásquez”, agregó.

“Hace tres meses que vengo insistiendo en una propuesta para el Concejo, porque a todos nos falta plata. Por eso digo que no entiendo en el marco de qué sale todo esto. Es la oportunidad para que la política empiece a manejarse con la verdad, no existe un gris, esto tiene que ser implacable, no se puede ser más o menos corrupto o más o menos honesto”, dijo Ivetich, quien finalmente recordó que Francisco Velásquez llegó al Concejo Deliberante representado al partido Frente Plural.