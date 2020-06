EL “KUN” AGÜERO FUE OPERADO CON ÉXITO

Durante la mañana de este miércoles Sergio Agüero fue operado con éxito de la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, lesión que sufrió el pasado lunes en el triunfo de su equipo el Manchester City sobre Burnley por la Premier League.

Sonriente, desde la cama del hospital, el “Kun” le trajo tranquilidad al mundo del fútbol y confirmó que ya fue operado: “Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo”, escribió Agüero en su cuenta oficial de Twitter.

El argentino viajó rumbo a Barcelona para operarse con el prestigioso traumatólogo español Ramón Cugat, quien ya le había realizado una artroscopía en la misma rodilla en la previa del Mundial de Rusia 2018. Pese a que la intervención estaba prevista para este jueves, finalmente se adelantó y se llevó a cabo el miércoles a primera hora.

Según había confirmado su padre, está previsto que el Kun permanezca unos días más en Barcelona para ver como evoluciona la rodilla y la herida y luego viajará nuevamente a Manchester para comenzar la recuperación. La intención de Agüero era operarse cuanto antes para no perderse el final de la temporada y, principalmente, para intentar llegar a disputar el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid. Si bien aún no se confirmó la fecha exacta, sería entre el 7 y el 8 de agosto, la fecha que eligió la UEFA para disputar estos encuentros que no llegaron a jugarse antes de la suspensión.

El tiempo de recuperación prevista para este tipo de lesiones es de cinco a seis semanas, por lo que llegaría con lo justo para acompañar al equipo de Pep Guardiola en el certamen europeo más importante.