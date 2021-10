EL LLAMATIVO POSTEO DE FLOR VIGNA TRAS SER VINCULADA CON LUCIANO CASTRO

En Los Ángeles de la Mañana tuvieron una bomba que traerá mucha cola sobre el romance que estarían viviendo Luciano Castro con Flor Vigna.

Entre los detalles que daban sobre la incipiente relación, Pía Shaw contó la reacción que tuvo Sabrina Rojas, la ex mujer del actor.

«Sabrina no sabía absolutamente nada. No tenía ni idea», me dijo. «Obviamente no voy a opinar», reprodujo la periodista las palabras de la actriz, madre de dos de los hijos de Luciano, Esperanza y Fausto.

«Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar porque ya es cosa de Lu”, completó la angelita.

Y lejos de hablar al respecto, Flor Vigna compartió un particular mensaje en redes sociales que llamó la atención de sus fanáticos.

«No me canso de compartir este texto. Por favor, eso que le tenés ganas empezarlo como puedas», dijo Vigna junto a una placa que contenía una particular reflexión.

Dicho mensaje decía: “Empiece ahora. Empiece donde está. Empiece con miedo. Empiece con dolor. Empiece con duda. Empiece con manos temblorosas. Empiece con vos tímida, pero empiece. Empiece y no se detenga. Empiece donde está, con lo que tiene. Solo empiece”.