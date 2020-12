EL LLANTO Y LA BRONCA DE FLOR TORRENTE POR UNA CÁMARA OCULTA QUE LE HICIERON EN EL CANTANDO 2020

Las cámaras ocultas fueron un boom en la televisión argentina a finales de la década del 90. En programas como VideoMatch elegían a diversas figuras del espectáculo para hacerles una broma pesada y al final le aclaraban que era una “joda para Marcelo Tinelli”.

Con los años, este tipo de segmento de humor se dejó de hacer en la pantalla chica, pero ahora en el Cantando 2020 retomaron este tipo de broma y seleccionaron como víctima a Florencia Torrente. Todo comenzó en un ensayo de la performance en el estudio de la productora LaFlia.

La joven y su compañero debían interpretar el tema “Someone like you” de Adele, pero la pista saltaba y tenían problemas con el micrófono. Al principio la hija de Araceli González se reía de la situación. “¿Estoy loca yo?”, le preguntó a su partenaire, ya que todo funcionaba mal.

Cuando le apagaron el micrófono, la participante se empezó a enojar, sumado a que su coach le pedía que pusiera más “acting” a la hora de interpretar la canción. “Se cortó el micrófono 74 veces”, se quejó Torrente, muy enojada y sin sospechar que era todo una broma.

Los problemas siguieron y mientras cantaban, el sonido comenzó a acoplar. Florencia ya no aguantó más la situación, en especial porque su coach le pedía que mejorara su interpretación. Cansada, dejó el micrófono y se quiso retirar del estudio. “¡Pará!, a mí no me hables así”, le pidió la joven a su coach. Y finalmente cuando le dijeron que se trataba de una cámara oculta, se largó a llorar por la impotencia.