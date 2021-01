EL LOOK DE TINI STOESSEL EN OJOTAS Y MEDIAS QUE ARMÓ REVUELO EN LAS REDES SOCIALES: UNA ESTRELLA INTERNACIONAL LA TERMINÓ ELOGIANDO

Tini Stoessel compartió algunas fotos de su estadía en Los Ángeles, a donde viajó para trabajar en su próximo material. La cantante argentina aprovechó algunos días libres para tomar sol y disfrutar de la playa, así como también pasó largas horas dentro de un estudio de grabación.

En las últimas horas, publicó en su cuenta de Twitter una foto que bien podría haber pasado desapercibida ya se trató de un posteo como cualquier otro de los que hace tanto en Instagram –donde tiene 15 millones de seguidores- como en su Twitter –red social en la que la siguen casi tres millones de personas-.

Se trata de una imagen en la que muestra su look: un top blanco, un pantalón de jogging batik tiro bajo que deja ver parte de la bikini que usó horas antes en la playa. Y lo acompañó con medias blancas y ojotas de la exclusiva marca Balenciaga. También usó lentes de sol y una gorra con la visera para atrás. Posando una pierna delante de la otra, y caminando por las calles de Los Ángeles, Tini quiso compartir su outfit durante sus días en los Estados Unidos.

Horas después, dicha foto terminó revolucionando las redes sociales al convertir a Tini en TT (Trendic Topic) durante más de 12 horas en Twitter. ¿El motivo? Un fan, de nombre Santiago –según su usuario en la red social- se hizo pasar por ella al publicar una foto de la actriz argentina y escribirle a la cantante internacional Madison Beer. Allí, le comunicó que había recibido el merchandasing de “Life Suupport” –nuevo tema que lanzó Beer- y le indicó que compartía una foto con el look puesto.

Al recibir la notificación de Twitter, Madison Beer no se detuvo en el nombre del usuario sino en la foto y enalteció cómo le quedaba a Tini. “You are so hot” (“Sos muy caliente”), destacó la artista que tiene más de tres millones de seguidores en Twitter.