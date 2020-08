EL MAL MOMENTO QUE PASÓ NICO VÁZQUEZ EN MANOS DE GIMENA ACCARDI

Pese a que reabrieron las peluquerías, a más de 100 días de haber estado cerradas debido a la cuarentena obligatoria por coronavirus, Nicolás Vázquez le pidió que le corte su pelo a su mujer Gimena Accardi, pero las cosas no salieron como él hubiera querido.

La pareja suele compartir sus momentos cotidianos en las redes y este no fue la excepción. Gimena ya había incursionado en este rubro con éxito, entonces el actor volvió a confiarle su cabeza.

Incluso, la actriz tiene una bata que le regalaron para cuando corta el pelo a sus amigos cuando la visitaban pues tenía fama de hacerlo muy bien. Pero este trabajo no salió muy bien: con un video de voces e imagen distorsionado, Nico iba grabando cada momento: “No le gusta que la joda cuando corta el pelo. Dice que la distraigo”, comentó el actor.

El actor se movió mientras ella sostenía la maquinita graduada en cero. “Eso te pasa por distraerme cuando estoy estoy concentrada”, respondió Gimena que le dejó un agujero en el cuero cabelludo. Entonces, el look tuvo un cambio obligatorio: de un lado rapado y del otro, como él actor quería.

“Yo creí que era una exagerada hasta que me lo mostró. Pensé que me estaba jodiendo, pero no”, sostuvo Nico y agregó resignado: “Si igual no salgo a ningún lado. Por mi, agarrá y tajeame toda la cara”.

“Puede fallar. Vayan a la peluquería”, recomendó el actor junto al video de su nuevo look.