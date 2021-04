EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ESTIMA QUE EN 10 O 15 DÍAS HABRÁ CERCA DE 50 MIL CASOS DIARIOS

Nicolás Kreplak defendió las restricciones dispuestas por Nación, ya que advirtió que la proyección por la pandemia “es catastrófica”.

El viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak advirtió que de acuerdo a las proyecciones que manejan dentro de 15 o 10 días podría haber 50 mil casos diarios y que deben “evitar eso”. Respaldó las medidas de restricción que implementó el Gobierno y planteó que “la proyección es catastrófica” para las próximas dos semanas.

El funcionario advirtió en plena segunda ola de contagios de COVID-19: “Quisiera que en 15 días estuviéramos en mejores condiciones. Lo más probable es que no estemos con menos casos que ahora. La perspectiva de casos que tenemos en este momento hace que dentro de 15 días o en 10 días estemos en los 50 mil casos”.

Sostuvo que la proyección es que “los contagios van a aumentar”. En declaraciones a Radio Mitre explicó que actualmente el índice de reproducibilidad (R) del coronavirus está por encima de 1. Es decir, que un infectado contagia a más de una persona. Expresó que si se cumple con las nuevas limitaciones en el área metropolitana se reducirán el R y la cantidad de contagios de la enfermedad y no se llegará a la proyección de 50 mil infecciones diarias.

Advirtió que actualmente la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense tienen “el sistema de salud colapsado”. Sostuvo que por eso se implementaron medidas durante 15 días, “que no se circule de noche, no haya reuniones sociales y no haya clases presenciales” porque deben reducir “la velocidad de los contagios”.