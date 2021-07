EL MINISTRO PULLEIRO FUE IMPUTADO COMO EL PRINCIPAL RESPONSABLE

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, fue imputado como el principal responsable de los hechos fuera de control en los actos por el Bicentenario de Güemes. El Fiscal Penal Nº 2 Ramiro Ramos Ossorio investiga al ministro por el delito de “Incumplimiento a los deberes del funcionario público en calidad de autor material y en perjuicio del orden público”.

Se citó a audiencia de imputación para el 13 de julio al principal funcionario de Seguridad.

Pulleiro fue notificado y el cargo por el que se lo imputa tiene que ver con los acontecimientos del 16 de junio en los actos de homenaje por el Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, de los que participó el presidente Alberto Fernández.

Según la imputación, Pulleiro habría incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes al autorizar «el quebranto de las normas sanitarias vigentes en el territorio provincial, no solo por no ejecutar aquellos actos inherentes a su cartera; sino también por no impartir las directivas atinentes al personal policial ubicado en el lugar, y cuya subordinación operativa les impedía actuar sin mediar las órdenes correspondientes».