EL MINISTRO VILLADA INSTÓ A LOS SALTEÑOS A VIVIR UN “DÍA DEL NIÑO” CON RESPONSABILIDAD

Así lo expresó el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia a la vez que solicitó a la comunidad en su conjunto, evitar la realización de festivales y actividades presenciales que puedan crear riesgos sanitarios.

Por los festejos de este fin de semana, por el Día del Niño o de las Infancias, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, pidió a la ciudadanía, “una celebración con responsabilidad”. Esto en el marco del riesgo sanitario por el Covid-19.

“Este año festejamos el Día del niño, niña o Infancias en un momento especial. Como Gobierno queremos pedirle a la sociedad y a todos aquellos funcionarios y dirigentes sociales que, año a año, organizan actividades para agasajar a los más pequeños, que no corramos riesgo sanitario y que no expongamos ni a los niños ni a los abuelos. No hagamos actividades presenciales”, indicó el funcionario, quien a su vez destacó la tarea solidaria que ciudadanos y dirigentes barriales realizan todos los años para esta fecha.

Villada instó a la comunidad evitar la organización de festivales presenciales para no correr riesgos sanitarios a raíz del contacto por aglomeración. ”Tratemos de generar propuestas y actividades virtuales recurriendo a los medios de comunicación o las redes sociales para no exponerlos”, sugirió el funcionario.

Finalmente, el Ministro recordó que se vive una situación compleja y que la pandemia ya no es algo distante, “no está en Buenos Aires o en Europa, el riesgo está acá, muy cerquita”.

Para aquellas familias que decidan celebrar el Día de las Infancias en una plaza o en un parque, Villada insistió en mantener la distancia social y el uso obligatorio del barbijo o tapabocas.