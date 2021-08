EL MOTIVO POR EL QUE ÁNGEL DE BRITO LE ENVIÓ UNA CARTA DOCUMENTO A NANCY PAZOS

Hace una semana, Nancy Pazos criticó a Ángel de Brito en una medio de una nota con Intrusos. La panelista de Flor de equipo (Telefe) le adjudicó al conductor de Los ángeles de la mañana una frase polémica tras la polémica por las visitas a la Quinta de Olivos.

En ese instante, Virginia Gallardo quiso hacerle una pregunta, pero Pazos desconcertó a todos con su reacción. «Nancy, y saliendo de esto que decís sobre las redes….», expresó la panelista del ciclo de espectáculos.

«Sí, salgamos porque a todos les da miedo hablar de cierta gente», exclamó la periodista desde el móvil. «No, para nada, si querés explayarte, hacelo. El tema es que estamos hablando de otra cosa», le aclaró Rodrigo Lussich a la invitada. «Ya me explayé todo lo que tenía que decir», retrucó Nancy Pazos. «Bueno, gracias entonces. Seguimos con el tema de la salud de Florencia Peña», agregó Adrián Pallares y dio por terminada la entrevista.

En las últimas horas, se conoció que Ángel de Brito le envió carta documento a Nancy Pazos tras sus declaraciones en el programa de América TV.

«Aún no la leí @AngeldebritoOk , pero ahora entiendo porque nadie se anima a hablar de vos. Mientras vos te arrojas el derecho a hablar de todos, ¿me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público (no como hiciste en privado) y listo?», expresó la panelista de Flor de equipo en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, el conductor de Los ángeles de la mañana no hizo referencia a los dichos de Pazos en Intrusos. Y prefirió no responder al tuit que le envió la periodista.