EL MUNICIPIO HOMENAJEÓ A PEREGRINOS DE 701 LOCALIDADES

Con mucha emoción y orgullo rendimos homenaje a todos los peregrinos que año tras años vienen a la Ciudad a acompañar al Señor y la Virgen del Milagro❤️🖤❤️. Este año quisimos que estén presentes encendiendo 701 velas 🕯 que representan cada punto de la ciudad, de la provincia y del país desde dónde nos visitan. Un milagro distinto que nos obliga a profundizar nuestra fe y conectar nuestros corazones para sentirnos cerca. #Milagro2020 #VigiliaDelMilagro #MilagroEnLaCiudad