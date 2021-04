EL OSTENTOSO REGALO DE BARBY Y BURLANDO A LA BEBÉ DE PAMPITA

Barby Franco es una de las panelistas del programa de Pampita y a su vez, su pareja Fernando Burlando tiene muy buena relación con el marido de la modelo, Roberto García Moritán, por lo que su regalo para la beba que Ardohain espera, no pasó desapercibido.

La modelo y su pareja le regalaron a la nena que nacerá a mitad de año un autito a batería, una versión mini del Mercedes Benz SL 63 AMG en color blanco, que ella ingresó a cuestas a la fiesta, ante la mirada incómoda de los presentes.

“No me miraron muy bien cuando llegué, me morí de vergüenza, llegué re desubicada con el auto, le dije a Luciana la madrina que organizó todo que lo escondiera porque me daba vergüenza”, dijo Franco

El auto pesa unos 18 kilos y la autonomía de su batería es de dos horas que se recarga con 12 voltios. Mide 117,7 centímetros de largo, 69,5 cm ancho y 45,3 de alto cm45,3. La edad recomendada de uso es para chicos de entre tres y seis años ya que soporta hasta 30 kilos, las puertas se abren y tiene asientos forrados en eco cuero. Además, tiene ruido de arranque de motor para que los pequeños sientan que están manejando, luces delanteras y hasta reproduce MP3.

Pueden manejarlos los chicos desde su interior, o un adulto ya que tiene control remoto. Dependiendo el lugar, el precio de este modelo de auto a batería puede costar entre 65.900 a 87.500 pesos.

No es la primera vez que la pareja hace regalos de este tipo a bebés del ambiente. Le había regalado hace tres años uno similar a Dionisio, hijo de Flavio Mendoza. Cuando Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes cumplió un año el abogado le dio una réplica de un Lamborghini. Valentín, el nene del Chato Prada y Lourdes Sánchez recibió un mini BMW.