EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ PUSO EN DUDA LA REALIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA

El mandatario argentino manifestó su preocupación por la cantidad de casos de Covid-19 que existen en los plantes del fútbol argentino, y miró con preocupación la realización de la Copa América en el país para el mes de junio, en medio del brote de la famosa “segunda ola”. En diálogo con Radio 10, también se refirió a los viajes de los equipos de Copa Libertadores y Sudamericana, que comenzarán la semana que viene.

“Todo eso me preocupa, veo objetivamente lo que pasa con los equipos argentinos. Veo lo que pasa en los planteles y no han salido de la argentina, eh. Los contagios se repiten”, indicó y agregó: “No es otra cosa que producto de ser parte de una sociedad donde los contagios aumentan, simplemente”.

“A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pude distraerme un poco más en estos días de encierro, fue ver a Argentinos Juniors, que no me dio muchas satisfacciones, porque fueron dos 0-0 y no los disfruté. Sé que para todos los argentinos el fútbol es un momento de esparcimiento muy importante y es una pasión. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado, con mucho cuidado”, manifestó la máxima autoridad Argentina.

“Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar si además salimos de Argentina a jugar en países dónde el problema es más agudo aún”, subrayó Alberto, apuntando a los viajes por Copa Libertadores que arrancarán la próxima semana.

Con respecto específicamente a la Copa América manifestó: “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas”, advirtió.

“Pero salir de Argentina e ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes…Si se hace habrá que extremar todos los cuidados. Sin salir de la Argentina los equipos están teniendo altos niveles de contagios, saliendo de la Argentina todo puede ser peor”, volvió a remarcar el mandatario.