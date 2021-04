EL PRESIDENTE CALIFICÓ DE “IMBÉCILES” Y “MISERABLES” A LOS OPOSITORES QUE CRITICARON LAS NUEVAS MEDIDAS

El presidente Alberto Fernández cuestionó a los dirigentes que cuestionaron las nuevas medidas restrictivas frente al avance de la segunda ola de coronavirus y calificó de imbéciles y miserables a quienes creen que el decreto que se conocerá mañana responde a intereses políticos y no a una necesidad sanitaria.

“Algunos dicen que soy un dictador. ¡Hay que ser imbécil para decir esto! Otros dicen que lo hago para evitar las PASO, ¡por favor! Yo estoy del lado de los que cuidan la vida de los argentinos, me voy a dormir en paz”, introdujo en diálogo con Reynaldo Sietecase

Y agregó: “No me importa el resultado de una elección, me importa que no se muera más gente”.