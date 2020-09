EL RECUERDO DE ROMINA YAN, A 10 AÑOS DE SU PARTIDA

El 28 de septiembre de 2010 cuando se conoció la despedida de Romina Yan, miles de personas se preguntaron ¿por qué? si siquiera había llegado a eso que llaman “la mitad de la vida”. Estaba en un momento de plenitud como mujer, como artista, como hija y sobre todo, como mamá.

Pegados a los noticieros, los que crecieron con ella y los que no, se repetían “no puede ser”. Como en tantas novelas, esperaban un giro en la trama que salvara a la heroína, pero no. La muerte había jugado sus cartas. La vida había perdido.

A diez años de esa despedida, repasando en el archivo las notas que la tienen como protagonista, las preguntas siguen presentes. Se la percibe contenta, llena de proyectos y sobre todo con un amor infinito a sus hijos, Franco, Valentín y Azul. En todas, absolutamente todas las entrevistas habla de ellos. Con orgullo de madre, con adoración eterna, como dejando por escrito y para siempre, su amor y su presencia.

Si ser mamá no le costó, ser “hija de” lo padeció un poco más. En pleno éxito de Mesa de Noticias no le resultaba fácil la popularidad de su mamá, Cris Morena. A las bromas en la escuela se sumaba la sensación que debía compartirla con un montón de gente. Odiaba que le pidieran un autógrafo y encontró su propio modo de disfrutarla.

Cris preparaba su primera creación juvenil, Jugate conmigo. Romina soñaba con ser psicóloga o filósofa pero también con pasar más tiempo con ella y decidió presentarse al casting. Nadie sabía de quién era hija, pero bailó con tanta gracia que quedó elegida. Solo entonces su mamá blanqueó el vínculo. Grababan dos veces por semana y terminaban a las tres de la mañana. A las seis y media se levantaba sin chistar para ir al colegio. “Fue lindo pero sacrificado”, aceptaba de esa época. No solo porque cursaba cuarto año y en doble jornada, también debía soportar las agresiones de la tribuna o de algún fan que la detestaba no porque era ella sino porque no podía ser como ella.

Años después, con una sinceridad valiente, ya plantada en la mujer que era y no en esa adolescente tímida, Romina reveló que para esa época “me ataqué con la comida y empecé a engordar”. En marzo de 1996 contó: “Cuando empecé en Jugate tenía problemas de anorexia y después me fui para el otro lado. Sentía que no podía encontrar un equilibrio, o estaba muy flaca o estaba muy gorda, no podía frenarme”.

Después de Jugate vino Quereme. Al terminar pensó/desempolvó sus deseos de estudiar una carrera. Pero la convocaron de Mi cuñado para hacer de hermana de Cecilia Dopazo y aceptó.

Terminó ese ciclo y en una charla, su papá le propuso ser parte de un nuevo programa, Chiquititas. Ella dudaba pero él le aseguró “no vas a ser la protagonista, no te preocupes”. Aceptó porque, como reconoció, “me costaba mucho decirle que no”.

Según cuentan sus compañeros, era la primera que llegaba al estudio, siempre con la letra aprendida, siempre generosa para buscar el lucimiento de todos y no solo el propio. Pudiendo ponerse en el lugar de “hija de” o de “muchachita caprichosa, pichoncito de diva”, Romina prefirió/priorizó el de buena gente. No del aparenta sino del que es.

Los que la conocieron saben que nunca se le subieron “los humos a la cabeza” y quizá en esta frase se encuentre el secreto de cómo lo logró: “Creo que para que a uno le vaya bien en algo lo esencial es establecer prioridades, y desde que me casé la mía es mi familia. Yo dispuse lo que hacía en mi carrera de acuerdo a mis necesidades”.

Romina aseguraba que no necesitaba de las luces ni de la fama. No participaba de casi ningún evento y prefería estar en su casa. A pesar de su temprana partida, en 36 años Romina disfrutó de una vida a veces compleja pero siempre plena.