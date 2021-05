EL RIOJANO, FEDERICO LÓPEZ, SE QUEDÓ CON «LA CLÁSICA 1° DE MAYO»

Momentos de mucha emoción y adrenalina se vivieron en este mediodía salteño luego de que el riojano Federico López se quedara con el primer puesto de la histórica Clásica 1 de Mayo en la categoría elite. Mientras que el salteño Daniel Díaz se quedó con el cuarto lugar.

“Muchísimas gracias, estoy muy contento. Salí a buscar este año la carrera y gracias a Dios se me dio la victoria”, declaró López minutos después de haberse quedado con el primer puesto. El ganador señaló que fue una carrera con “mucha cabeza” y recordó que años anteriores se le escapó la victoria, pero “ahora me quedo contento. Hubo mucha gente en el circuito, todo muy apasionado, la gente muy feliz”, agregó. López declaró que no se imaginaba esta mañana ganar la carrera pero si estar dentro del podio: “Gracias a mi gente, mi equipo y mi familia”, dijo.

Tras dos años de ausencia obligada por la pandemia del coronavirus, la Clásica 1º de Mayo ha vuelto hoy a las calles de la ciudad de Salta en su edición Nº 89. Con 25 kilómetros de recorrido, la competencia se inició en el Monumento al General Martín de Güemes donde también finalizó y donde además se concentraron antes de la salida 250 competidores.