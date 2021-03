EL SECUESTRADOR DE MAIA BELOSO QUEDÓ DETENIDO

Maia Beloso, la nena de siete años que era intensamente buscada desde la tarde del lunes, fue encontrada sana y salva en Luján, mientras dormía cerca de la Estación Universidad de Luján. Su secuestrado, Carlos Savanz, quedó detenido.

Las fuerzas de seguridad incautaron además la bicicleta en la que se trasladaron ambos durante los últimos días, según quedó registrado en cámaras de seguridad de distintos partidos bonaerenses.

Un llamado al 911 alertó al Comando de Patrullas de Luján sobre la presencia del sospechoso en la zona, luego de tres días de intenso rastrillaje entre Moreno, Luján y General Rodríguez, . Cuando lo atraparon, les dijo a los policías que no sabía que los estaban buscando.

“Maia es muy dada, este señor se la llevó engañada. Mi hija no la regaló. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como una reina”, aseguró Élida, la abuela de Maia, minutos después del hallazgo.

“Teníamos miedo de que la mate, de no encontrarla, pero por suerte está muy bien”, agregó entre los aplausos de los vecinos de su domicilio de Parque Avellaneda.