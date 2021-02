“EL SUEÑO DE VER PAVIMENTADA LA RUTA A CHILE EMPIEZA A SER REALIDAD”

Esta mañana se realizó la firma del convenio del segundo tramo de la ruta 51 desde mina La Poma hasta Alto Chorrillo. La obra fue gestionada por el gobernador Sáenz por su importancia para el desarrollo productivo y las posibilidades de exportación para Salta y la región.

El Gobernador Gustavo Sáenz, manifestó que “hoy no es un día más para nosotros, es un día especial, ese sueño de la ruta 51 de poder verla pavimentada y que sea nuestra salida al pacifico, sueño de muchos salteños y norteños empieza hacerse realidad con hechos y no con palabras, por mucho tiempo se habló de esta ruta y lamentablemente pasaron gobierno provinciales y nacionales y esto no se pudo llevar adelante, con todo lo que esto significa para los alteños y el norte”.

También habló de su visita a Chile, donde remarcó la importancia de la obra, “Gobernar es gestionar, es estar, conseguir, presentar proyectos, pelearlos, trabajarlos, es lo que hicimos todo el año pasado, independientemente de la pandemia, fue un año de gestión y hoy comenzamos con eso, logramos conseguir este tiempo la realización de tres tramos de los 5 de las ruta 51 y no vamos a descansar hasta terminar con los 5 tramos consiguiendo el financiamiento necesario para hacerlo”.

Agrego que, “Las obras de esta envergadura le cambian la vida la gente, quizás mucho no dimensionen la importancia que tienen, son pasos fronterizos que generan desde todo punto de vista la posibilidad de llevar nuestros productos y de poder mejorar los caminos y la conectividad para llegar hacia el pacifico”.

Finalizo diciendo que, “nuestro compromiso es seguir trabajando día a día para mejorar la vida de los salteños, uno no es lo que dice sino lo que hace, y cuando decimos que obras se van a realizar hay que tener la seguridad de que se van hacer. Hoy empezamos lo que muchos prometieron y nunca cumplieron”.