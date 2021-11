Elecciones 2021: Alberto Fernández votó en Puerto Madero

El presidente Alberto Fernández confirmó que en el transcurso de la mañana compartirá un café con el principal candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y amigo personal, Leandro Santoro. “Después veremos a la tarde cómo seguimos”, afirmó.

con media hora de retraso de lo programado, el presidente Alberto Fernández emitió su voto en la mesa 69 de la Universidad Católica Argentina, en la sede de Puerto Madero. “Un día de democracia que siempre celebro. Está todo transcurriendo con tranquilidad, y lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para poder construir el país que queremos. Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese. Y a la noche escucharemos qué dijo. Mañana la Argentina continúa”, dijo en un breve contacto con la prensa tras salir del edificio de la UCA. Y, más allá de que intentó no tocar temas políticos por cuestiones de la veda electoral, marcó que el oficialismo está abierto al diálogo con las coaliciones opositoras: “Siempre tuvimos el diálogo abierto no somos nosotros los que no queremos el diálog