ELECCIONES EN BOLIVIA: EL TRIBUNAL ELECTORAL SUSPENDIÓ EL CONTEO RÁPIDO DE VOTOS

Los resultados finales podrían demorarse varios días. Cuál fue el motivo. De las críticas de los políticos al aval de observadores internacionales.

A horas de las elecciones en Bolivia, el órgano electoral anunció la suspensión del sistema rápido de difusión de resultados preliminares de la votación al asegurar que no proporcionaría suficiente certeza en relación a los datos oficiales.

“Cuando no existe la certeza de que se va a tener el volumen suficiente de información para que el resultado vaya a ser muy similar al de los resultados oficiales, es preferible prescindir del sistema de difusión de resultados preliminares”, explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, en conferencia de prensa.

De esta manera, los resultados preliminares de los comicios no se conocerán tan rápidamente la noche del domingo, como el TSE había prometido, y se irá directamente al cómputo oficial, más lento. “El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final. Esto nos va a tomar algunas horas adicionales y es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, (aunque) un poco más lento”, agregó Romero.

Justificó que “el país no puede arriesgarse a tener resultados que no le generen certeza” y que con la decisión adoptada a última hora, la ciudadanía “tendrá un resultado sin ápice de dudas”, algo imprescindible en un contexto tan polarizado.

Si bien el plazo legal para la difusión de los datos oficiales es de cinco días, Romero dijo que se instruyó a los tribunales electorales regionales que redoblen esfuerzos para recibir la mayor cantidad posible de actas para tener cuanto antes el mayor volumen posible de datos oficiales. La ciudadanía podrá seguir directamente el conteo oficial a través de la página oficial del ente electoral.

Romero indicó que la decisión fue comunicada a los partidos políticos y a las misiones de observadores internacionales que llegaron al país. Detalló que en el marco de la transparencia estará permitido el conteo público de votos, el fotografiado de las actas de votación y que los partidos tengan acceso a las copias de ellas. Todo eso permitirá que la ciudadanía y los partidos puedan comprobar que el sistema de cómputo tiene los mismos resultados de las mesas de votación, destacó.