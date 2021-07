ELECCIONES EN SALTA: LA CAMPAÑA ELECTORAL COMIENZA EL 16 DE JULIO

El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquenstein brindó precisiones con respecto a la campaña electoral, sobre todo hizo referencia a las publicaciones, panfletos y pintadas que ya se pueden apreciar en distintos lugares.

“No se recibieron denuncias con respecto a campaña anticipada, sí algunas presentaciones que fueron analizadas y desestimadas” indicó el funcionario.

Finquenstein dejó en claro que en caso de que algún candidato incumpla con lo reglamentado, no pueden actuar de oficio, se trabaja si o si ante una presentación o denuncia.

“Con la modificación de la fecha de los comicios, el tribunal modificó el cronograma por ende la campaña electoral debe comenzar el 16 de julio” enfatizó.

Asimismo se refirió al protocolo que se adoptará el día de las elecciones, señalando que las medidas coinciden con el protocolo aprobado, tanto en Jujuy como en Misiones donde ya se votó aunque con la diferencia que en esas provincias se utiliza todavía el papel y en cambio en Salta la boleta electrónica.

También se dejó en claro que la campaña electoral no tiene un protocolo emanado por el tribunal ya que no es el organismo pertinente para elaborarlo, pero los candidatos deberán ajustarse a las normativas vigentes vertidas por el COE y serán las autoridades provinciales quienes deberán verificar el cumplimiento.

Aun así Finquenstein llevó tranquilidad a los votantes señalando que “habiendo analizado las novedades científicas con respecto al virus, se sabe que la mejor forma para prevenir el contagio es mantener el distanciamiento y la sanitización de manos, por eso se dispuso de un kit de higiene y sanitización”

Además, habrá personal dispuesto para la sanitización de las máquinas y el control de temperatura en cada ingreso de los establecimientos para votar. A eso se suma el aumento de los locales de votación, serán más de 500, y en cada uno habrá un encargado sanitario, que será el responsable de tomar la temperatura a los electores y de todo aquel que ingrese.

En cuanto a redes sociales, está establecido en el código electoral que “se prohíbe cualquier acción que tenga como objetivo captar votos, cualquier acción que pueda desplegarse con ese sentido debe ser sancionada”.

Finquenstein informó que ya se llevó adelante el proceso licitatorio para saber qué empresa será la encargada del operativo que consiste en el despliegue y repliegue de urnas quedando como adjudicataria Ocasa, quien también ganó en el año 2019.

Finalmente se refirió a las autoridades de mesa, aclarando que seguirán siendo docentes. “Los docentes están vacunados en su totalidad por lo menos con una dosis, asi que se garantiza que seguirán siendo ellos; la capacitación avanza de manera virtual a través de una plataforma digital, hay material audiovisual y teórico, incluso hay evaluación y finalmente habrá una charla vía zoom” detalló.