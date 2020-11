ELIMINATORIAS: ARGENTINA VISITA A PERÚ A LAS 21:30 EN LIMA

El seleccionado argentino visitará a su par de Perú esta noche a las 21:30, en el marco de la cuarta fecha de Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Tras el empate del jueves ante Paraguay de local, la albiceleste intentará lograr un buen resultado para mantenerse en zona de clasificación.

Ayer el entrenador Lionel Scaloni confirmó el equipo en conferencia de prensa. Finalmente serán dos las variantes con respecto al 11 que recibió a los praguayos en La Bombonera. Vuelve Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo de la defensa luego de sortear la molestia muscular que lo marginó del duelo anterior; mientras que Giovani Lo Celso reemplazará al lesionado Exequiel Palacios. Quien se mantendrá en el equipo luego de su buen partido del jueves, con gol incluido, es Nicolás González, saliendo de la formación titular Lucas Ocampos.

Enfrente estará un necesitado Perú, que no solo vive una crisis social y política en el país, sino que futbolísticamente está urgido de sumar de a tres. Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca sólo consiguieron un punto de nueve en juego, por lo que necesitan el triunfo esta noche en el estadio Nacional.

El partido comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, será televisado por la TV Pública y TyC Sports y transmitido por Cielo FM 92.1

Argentina no perdió ninguno de sus últimos 15 enfrentamientos ante Perú por Eliminatorias (9 festejos y 6 igualdades). La última victoria de la Blanquirroja ante la Albiceleste en Eliminatorias fue en 1985 (1-0).

Probables formaciones:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula. DT Ricardo Gareca.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 21.30

TV: TyC Sports y TV Pública

Radio: Cielo FM 92.1

Eliminatorias Qatar 2022 – Cuarta fecha – Partidos:

18:00: Venezuela vs Chile – TV: TV Pública

18:00: Ecuador vs Colombia – TV: TyC Sports

20:00: Uruguay vs Brasil – TV: TyC Sports

20:00: Paraguay vs Bolivia – TV: DirecTV Sports

21:30: Perú vs Argentina – TV: TyC Sports y TV Pública

Posiciones:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Brasil 9 3 3 0 0 10 2 +8 2 Argentina 7 3 2 1 0 4 2 +2 3 Ecuador 6 3 2 0 1 7 5 +2 4 Uruguay 6 3 2 0 1 7 5 +2 5 Paraguay 5 3 1 2 0 4 3 +1 6 Chile 4 3 1 1 1 5 4 +1 7 Colombia 4 3 1 1 1 5 5 0 8 Perú 1 3 0 1 2 4 8 -4 9 Venezuela 0 3 0 0 3 0 5 -5 10 Bolivia 0 3 0 0 3 3 10 -7

-Los 4 primeros clasifican al Mundial de forma directa.