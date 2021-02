EMANUEL ORTEGA SALIÓ A BANCAR A JULIETA PRANDI EN MEDIO DEL CONFLICTO CON SU EX MARIDO

Este último viernes, Julieta Prandi vivió un difícil momento al enterarse de que su ex pareja Claudio Contardi no cumplió con el régimen de visitas a sus hijos Mateo y Rocco, y los dejó abandonados en la puerta de su domicilio.

En diálogo con Teleshow, ese día contó cómo había sido la situación. “Tenemos un régimen vigente. Este fin de semana los tenía él, desde el miércoles al lunes a las 12. Pero se ve que tenía otra cosa que hacer y decidió que tenían que volver conmigo. Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”. Y agregó: “Mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina”.

Ante esta situación, Emanuel Ortega, su pareja desde hace algunos meses, salió a defenderla. “Guerrera, valiente y entera”, fueron las palabras que le dedicó en una story de su Instagram, junto a una imagen de ambos. Ante este gesto, la conductora de la 100 replicó el posteo y escribió: “Gracias mi amor”, junto al emoji de un corazón.