EN BUENOS AIRES EL MINISTRO TROTTA PUSO EN DUDA EL REGRESO A LAS AULAS

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta transmitió durante la conferencia del viernes su intención de abrir escuelas para que asistan los alumnos de la Ciudad que no tuvieron posibilidad de conectarse durante la cuarentena. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación advirtieron que “no están dadas las condiciones epidemiológicas” para que suceda.

De acuerdo con los números que maneja el distrito, durante la cuarentena unos 5100 chicos no tuvieron contacto con sus docentes debido a inconvenientes con internet.

En ese sentido, la propuesta de Rodríguez Larreta, según indicó, es que algunos establecimientos abran en las próximas semanas para que los alumnos puedan retomar las clases. Horas después, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta advirtió que “no están dadas las condiciones epidemiológicas” para que esto se concrete.

“Tenemos una enorme preocupación por el impacto de la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes como así también, en su dimensión subjetiva”, aclaró el titular de la cartera.

Si bien el funcionario elogió la voluntad del gobierno porteño de “llevar a cabo una política socioeducativa para llegar a los hogares de los más de 5000 niños y niñas que no han tenido contacto con sus docentes”, aclaró que ahora “la prioridad es el cuidado de la salud de la comunidad educativa”.

Por otra parte, Trotta insistió en la “presentación de los protocolos” para la apertura de gabinetes informáticos escolares que mejorarán la continuidad pedagógica. “Trabajamos en aquellas regiones donde las condiciones epidemiológicas están dadas, para promover el regreso a las aulas, como han sido los casos de ciertas regiones en las provincias de San Juan y Formosa y lo será, el próximo martes, en departamentos de Catamarca”, agregó.

En las últimas semanas desde la Ciudad confirmaron que el total de chicos que abandonaron el contacto con el colegio llegó a 5134. Por eso avanzaron con los protocolos, que incluirían una organización con turnos previos para la asistencia a las instituciones, pero todavía no los presentaron a Nación.

“Los chicos que no tuvieron ningún contacto fue por su situación familiar y socioeconómica, por lo que iremos a buscarlos uno por uno a sus casas, es importante recuperar el vinculo con ellos”, remarcó Rodríguez Larreta el viernes.