EN EL CANAL TINKUNAKU: ENCONTRARON SIN VIDA A HUGO MARIO PASTRANA

Pasadas las 18 fue encontrado el cuerpo sin vida de Hugo Mario Pastrana, el hombre de 82 años que era intensamente buscado por sus familiares a través de las redes sociales, y por la Policía de la Provincia.

Durante un rastrillaje en la zona sudeste, más precisamente en el canal Tinkunaku, se produjo el hallazgo. Según fuentes confiables, el cuerpo no presenta signos de violencia, no obstante, la división criminalística del CIF trabaja en el lugar. Al parecer, el deceso habría sido por causa natural.

Desde el domingo pasado, familiares buscan intensamente a Hugo Mario Pastrana, quien, tras regresar de un almuerzo familiar a su domicilio en Villa Estela, encontró unas llaves y salió sin que sus hijos, que viven con él, lo notaran.

El rastrillaje se encontraba a cargo del Crio. Diego Yapo y el auxiliar de servicio, Of Ppal. Lic.Federico Copa, por extravío de persona.

Personal del Grupo investigativo en colaboración de otras áreas a horas 15:00 aproximadamente dio inicio al rastrillaje por márgenes del Rio Arenales más precisamente donde se encuentra ubicado Cerro Bola comprendido los Barrios San Alfonso, San Ignacio, Norte Grande, en búsqueda del Sr Mario Hugo Pastrana (82) obteniendo resultado negativo.

Siendo horas 17:00 Se toma conocimiento a través del personal de lacustre que el extraviado fue habido al final de la Av. Gurruchaga suspendido en el agua entre medio de las malezas dentro del canal Tinkunacu.

Se conto con la presencia del Director de General de investigaciones Crio Gral Rosendo Gillermo Tolaba, Crio Mayor Pedro Calpanchay, jefe de turno del sector Crio Inspector Mercedes Guantay, Sub Crio Lozano Julio y oficiales de distintas dependencias

La policía realizó consulta judicial y se dispuso se haga presente criminalística del CIF posterior se traslade el cuerpo a la morgue para autopsia y que se realice entrevista vecinal.

Noticia en desarrollo.