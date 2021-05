EN EL DÍA DEL TRABAJADOR, ALBERTO PIDIÓ A EMPRESARIOS NO SUBIR LOS PRECIOS

El Presidente formó parte del foro organizado por el Consejo Económico y Social. En su discurso, también pidió por la unidad de los gremios.

Por el Día del Trabajador, Alberto Fernández participó del foro “Trabajo presente y futuro con solidaridad”, organizado por el Consejo Económico y Social. En su discurso, el Presidente apuntó directamente contra los empresarios, a los que les pidió hacer “un aporte por convicción”. “No es tiempo de subir precios”, aseveró.

Su mensaje fue también una clara indirecta para los industriales. Desde la residencia de Olivos, el jefe de Estado llamó a extremar el esfuerzo para “encontrarse con el que piensa distinto” e instó a las representaciones gremiales a tener mayor unidad.

Durante el foro, Fernández agregó: “A los empresarios lo único que me queda por pedirles, y fundamentalmente a los que producen alimentos, es que tengan en cuenta el tiempo que vive la Argentina. No es tiempo de subir precios ni hacerle pagar a los argentinos por el buen momento internacional de los precios de los alimentos”. En esa misma línea, el Presidente subrayó que debe haber precios para exportar y precios para el mercado interno porque “si no, todo el esfuerzo que se hace en materia salarial se pierde y consume en el aumento sostenido de alimentos”.

El mandatario aseguró que el sector “tiene que hacer un aporte” y argumentó: “Somos parte de una misma sociedad, esa sociedad en la que muchos trabajan y muchos padecen la falta de trabajo o el trabajo informal”. Al resaltar que en el último período se dio una recuperación en el sector de la construcción, también les pidió a los empresarios que no conviertan una oportunidad en una oportunidad para ellos, sino “en una oportunidad colectiva”.

Además, Fernández puntualizó: “Estamos en un momento en el que el trabajo se recupera. Y eso nos da confianza y cierta certeza de que podemos seguir creciendo y creando nuevos puestos de trabajo. Tenemos diversidad de opiniones, diferencias de criterios. El secreto es poder armonizar esas diferencias para lograr objetivos comunes”.“En este tiempo de pandemia, hemos hecho mucho. En este tiempo tan difícil tenemos que extremar el esfuerzo de encontrarnos”, analizó el Presidente desde la Quinta de Olivos y evaluó que “fueron tiempos difíciles” en los que se tomaron infinitas medidas para preservar el trabajo en la Argentina.

Con respecto a la creación de nuevas ayudas sociales y el incremento en los montos de las ya existentes, recalcó las iniciativas del Estado: “Ayudamos a los trabajadores de la economía informal con el IFE, mejorando la AUH y hasta creando la tarjeta Alimentar. En este tiempo que viene vamos a estar siempre cerca de los que trabajan y ayudando a los que están en una situación mas difícil porque es nuestra obligación”.

Por último, Alberto Fernández destacó que pese a la pandemia se avanzó en las paritarias y envió un mensaje a los gremios, que participaron del encuentro de manera virtual: “Agradezco sinceramente la responsabilidad con la que los sindicalistas enfrentaron ese tema porque pudimos también llegar a acuerdos para encontrar una mejora del salario mínimo. La responsabilidad sindical fue enorme. Sólo gratitud tengo con ellos. Los empresarios también acompañaron”.